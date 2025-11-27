Riqualificazione del parco e abbattimento dei pini, che saranno sostituiti con altre piante meno invasive. Al parco Ochino, in zona Acquacalda, è entrato nel vivo l’intervento. "Garantire la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi verdi è una nostra priorità – dichiara l’assessore alle aree verdi, Barbara Magi –. L’intervento al parco Ochino rappresenta un passo fondamentale nel progetto di riqualificazione del verde pubblico e nella realizzazione di aree sempre più accoglienti, accessibili e sicure. Con la rimozione delle criticità esistenti e la successiva piantumazione di nuove essenze, restituiremo al quartiere un parco rinnovato e più adatto alle esigenze dei cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco Ochino, giù i pini: "Sicurezza e accessibilità"