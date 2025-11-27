Parco Giustizia il Tar ha annullato l?aggiudicazione della gara Il Demanio | Tutelare l?interesse pubblico

Quotidianodipuglia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

?L?Agenzia del Demanio prende atto della sentenza e sta valutando tutti gli strumenti e le opzioni possibili previsti dall?ordinamento per la migliore tutela dell?interesse. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

parco giustizia il tar ha annullato laggiudicazione della gara il demanio tutelare linteresse pubblico

© Quotidianodipuglia.it - Parco Giustizia, il Tar ha annullato l?aggiudicazione della gara. Il Demanio: «Tutelare l?interesse pubblico»

Argomenti simili trattati di recente

Parco della Giustizia di Bari, il Tar accoglie il ricorso: gara da rivalutare - Il Tar di Bari ha infatti accolto parzialmente il ricorso presentato dal raggruppamento arrivato secondo in graduatoria, ritenendo necessario un riesame delle valutazioni tecniche che avevano portato ... Come scrive giornaledipuglia.com

parco giustizia tar haParco della giustizia a Bari, tutto da rifare. Il Tar: la commissione riveda i punteggi per l’assegnazione del bando - Il tribunale amministrativo accoglie il ricorso del consorzio Manelli con Macob, Guastamacchia, consorzio Itm, coebo e debar costruzioni ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

parco giustizia tar haParco della giustizia a Bari, colpo di scena. Accolto il ricorso contro Cobar-Sac: conteggio da rifare - Il Tar di Bari ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal raggruppamento di imprese che si è classificato secondo nella gara per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari, aggiudicato ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parco Giustizia Tar Ha