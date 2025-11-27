Parco Giustizia il Tar ha annullato l?aggiudicazione della gara Il Demanio | Tutelare l?interesse pubblico
?L?Agenzia del Demanio prende atto della sentenza e sta valutando tutti gli strumenti e le opzioni possibili previsti dall?ordinamento per la migliore tutela dell?interesse. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
