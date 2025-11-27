Parcheggio galleria Vittoria | Riapre dopo circa vent’anni Cento posti vicini al corso
Con l’inaugurazione del parcheggio interrato che si affaccia su via Oberdan, è ufficialmente completato il progetto di riqualificazione della Galleria Vittoria. L’intero cantiere ha avuto un costo complessivo di 5 milioni e 870mila euro, finanziati al 60% dal bando ‘rigenerazione urbana’ del Pnrr. Già nei mesi scorsi c’era stata anche la riqualificazione totale della galleria che, in seguito a una graduale fuga di esercizi commerciali, è rimasta quasi completamente vuota e ora, dopo il rifacimento di luci, pavimentazioni e aiuole, spera in una seconda vita. Cuore pulsante dell’intero progetto è proprio il parcheggio interrato, rimasto chiuso per circa vent’anni (all’epoca l’ingresso era da via Nazario Sauro) e ora finalmente recuperato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
