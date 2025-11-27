Parcheggia in mezzo alla strada e minaccia chi chiama la Polizia | a giudizio
La sosta selvaggia può costare anche un decreto di citazione diretta a giudizio davanti al giudice di pace.Un perugino di 47 anni, difeso dall'avvocato Rita Puce, è stato chiamato dalla Procura di Perugia a rispondere dell'accusa di minacce nei confronti di un automobilista che aveva chiamato la.
