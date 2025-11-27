parcheggi altri spazi in arrivo

L’amministrazione comunale rilancia il tema della mobilità urbana e dei parcheggi, annunciando un nuovo passo nel percorso di riqualificazione del piano sosta cittadino. Tra i progetti in cantiere spicca la realizzazione di nuove aree di sosta: una a Monterocco e un’altra nel tratto nord-ovest del Ponte di San Filippo, dove sarà anche costruita una rotatoria per migliorare la viabilità all’incrocio tra via Santi Filippo e Giacomo e via Tevere. L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione è incrementare il numero di stalli nei quartieri urbani e ridurre il traffico nel centro storico, avvicinandosi gradualmente a una chiusura della circolazione nella zona più centrale della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

