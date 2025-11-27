Parabiago vandalismo nella chiesa parrrocchiale | ecco chi è il responsabile
Parabiago (Milano), 27 novembre 2025 – Un episodio che ha scosso l’intera comunità si è verificato ieri, mercoledì 26 novembre, nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, affacciata su piazza Maggiolini. Un uomo ha fatto irruzione all’interno del tempio e, senza alcuna apparente motivazione, ha danneggiato alcune statue collocate sull’altare. La scena è stata notata da alcuni cittadini, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri. I militari sono intervenuti in pochi minuti, fermando l’uomo mentre si stava allontanando. Il responsabile è un 55enne italiano, residente da tempo a Parabiago, noto in zona anche per aver vissuto nei pressi della chiesetta della Madonna di Dio il Sà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
? Parabiago, entra in chiesa e abbatte le statue sull’altare: arrestato dlvr.it/TPTq0S #Parabiago #Vandalismo #Chiesa #Arresto #Statuette Vai su X
La federazione croata perde sede e ricordi storici in un grande incendio, forse doloso L’incendio del grattacielo Vjesnik di Zagabria, sviluppatosi martedì sera scorso (forse a causa di puro vandalismo: sono stati fermati due ragazzi), non ha provocato vittime m - facebook.com Vai su Facebook
Parabiago, vandalismo nella chiesa parrrocchiale: ecco chi è il responsabile - Si tratta di un uomo di 55 anni, italiano, con gravi fragilità personali che avrebbe agito in modo impulsivo e privo di logica ... Da ilgiorno.it
Parabiago, entra in chiesa e abbatte le statue sull’altare: arrestato - Parabiago, 26 novembre 2025 – A Parabiago, nel pieno centro cittadino, un episodio inspiegabile ha scosso la comunità. Riporta msn.com
Parabiago: devasta la chiesa parrocchiale di Piazza Maggiolini, arrestato! - Nel pomeriggio di ieri, all’interno della chiesa parrocchiale affacciata su piazza Maggiolini — luogo simbolo, casa spirituale, spazio ... Secondo sportlegnano.it