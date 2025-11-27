Parabiago (Milano), 27 novembre 2025 – Un episodio che ha scosso l’intera comunità si è verificato ieri, mercoledì 26 novembre, nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso, affacciata su piazza Maggiolini. Un uomo ha fatto irruzione all’interno del tempio e, senza alcuna apparente motivazione, ha danneggiato alcune statue collocate sull’altare. La scena è stata notata da alcuni cittadini, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri. I militari sono intervenuti in pochi minuti, fermando l’uomo mentre si stava allontanando. Il responsabile è un 55enne italiano, residente da tempo a Parabiago, noto in zona anche per aver vissuto nei pressi della chiesetta della Madonna di Dio il Sà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago, vandalismo nella chiesa parrrocchiale: ecco chi è il responsabile