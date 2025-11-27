Paperonly il tradizionale mercatino sotto ai portici di palazzo dei Priori
Sotto i portici del palazzo dei Priori, sabato 29 e domenica 30 novembre, è organizzato il “Paperonly”: il tradizionale mercatino dedicato al collezionismo cartaceo. Disponibili libri antichi, fumetti, cartoline, stampe, manifesti e rarità di ogni tipo. Il mercatino è allestito dall'alba fino al. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
