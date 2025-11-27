Papa | Turchia aiuti stabilità per pace

16.20 Il Papa auspica che la Turchia "possa essere un fattore di stabilità e di avvicinamento fra i popoli, a servizio di una pace giusta e duratura". "Oggi più che mai c'è bisogno di personalità che favoriscano il dialogo",ha detto ad Ankara Leone XIV davanti alle autorità. Monito affinché "non prevalgano strategie di potere economico e militare". E rievoca "terza guerra mondiale a pezzi" Il presidente turco Erdogan: è stato un incontro "costruttivo". "Pronti ad agire per la pace, la giustizia e la stabilità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

#Tg2000, #27novembre 2025 - ore 14.55 #PapaLeoneXIV #Papa #Turchia #PopeinTurkey #Erdogan #Pace #Washington #Russia #Ucraina #Zelensky #Gaza #Israele #Mattarella #natalità #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #NEWS #TV2000 @tg200 Vai su X

Papa Leone XIV in visita ufficiale in Turchia. Incontro con Erdogan - facebook.com Vai su Facebook

Il primo viaggio apostolico di Papa Leone in Turchia e Libano: "Sono qui per un messaggio di pace" - Sotto il segno di un forte messaggio di pace è iniziato il primo viaggio apostolico del pontificato di Leone XIV, prima in Turchia, dove è atterrato questa mattina, e poi in Libano: quel medioriente ... Secondo tg.la7.it

Il Papa andrà in Libano. A fine novembre il primo viaggio di Leone XIV: “Per portare un messaggio di pace” - Il Papa ha spiegato che, per il primo viaggio, ha scelto la Turchia "per i 1700 anni del Concilio di Nicea” e “il Libano per la possibilità di annunciare di nuovo il messaggio di pace in Medio Oriente ... Si legge su quotidiano.net

Il Papa in Turchia, visiterà anche la Moschea Blu - Nel primo viaggio apostolico di Papa Leone, tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, in Turchia e in Libano, ci sarà un importante segno di dialogo interreligioso: la visita alla Moschea Blu di ... Da ansa.it