Papa Leone XIV in Turchia il Pontefice atterrato ad Ankara
Ha avuto inizio questa mattina, giovedì 27 settembre, il primo viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV, che si reca in Turchia e in Libano con pellegrinaggio a Iznik (Turchia) in occasione del 1700esimo anniversario del Primo Concilio di Nicea. L’aereo papale con a bordo il Pontefice è atterrato alle 10:22 ora di Roma (12:22 ora locale) all’ Aeroporto Internazionale di Ankara-Esenboga. Al suo arrivo, il Santo Padre è stato accolto da un ministro e da due bambini in abito tradizionale che gli hanno offerto dei fiori. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni e la Guardia d’Onore, ha avuto luogo un breve incontro tra il Papa e il ministro, nella State Guest House. 🔗 Leggi su Lapresse.it
