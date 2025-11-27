Ha avuto inizio questa mattina, giovedì 27 settembre, il primo viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV, che si reca in Turchia e in Libano con pellegrinaggio a Iznik (Turchia) in occasione del 1700esimo anniversario del Primo Concilio di Nicea. L’aereo papale con a bordo il Pontefice è atterrato alle 10:22 ora di Roma (12:22 ora locale) all’ Aeroporto Internazionale di Ankara-Esenboga. Al suo arrivo, il Santo Padre è stato accolto da un ministro e da due bambini in abito tradizionale che gli hanno offerto dei fiori. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni e la Guardia d’Onore, ha avuto luogo un breve incontro tra il Papa e il ministro, nella State Guest House. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in Turchia, il Pontefice atterrato ad Ankara