Papa Leone vola in Turchia e Libano La mazza da baseball portafortuna e la battuta sul Conclave | Forse mi son perso qualcosa… – Il video
Papa Leone XIV è partito questa mattina alla volta di Ankara. Il primo viaggio all’estero del suo pontificato lo porterà nei prossimi giorni in Turchia e Libano, che già il suo predecessore Papa Francesco aveva intenzione di visitare. L’occasione del viaggio è offerta dal 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico cristiano presieduto dall’imperatore romano Costantino I nel 325 d.C. Sulle rovine dell’antica città di Nicea nella parte occidentale dell’Anatolia sorge oggi la città di ?znik. «Ho desiderato questo viaggio specialmente per il messaggio di unità tra i cristiani ma è anche un messaggio per tutto il mondo, la presenza mia, della Chiesa, dei credenti sia in Turchia che in Libano», ha detto il Pontefice salutando i giornalisti alla partenza del volo. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto Papa Leone XIV presso il palazzo presidenziale di Ankara in occasione della sua visita in Turchia. #ANSA Vai su X
La Stampa. . «È mia volontà visitare Torino e vedere la Sindone. Ancora non c’è una conferma sulla data ma verrò», dice Leone XIV sul volo papale verso Ankara. Giovanni Paolo II la chiamava reliquia, Benedetto XVI la definì «icona». Papa Leone esprime il - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone vola in Turchia e Libano. La mazza da baseball portafortuna e la battuta sul Conclave: «Forse mi son perso qualcosa…» – Il video - E sul volo svela altri Paesi che potrebbe visitare ... Come scrive open.online
Papa Leone XIV, primo viaggio in Turchia: missione diplomatica o teatrino? - Primo viaggio all'estero per Papa Leone XIV, in Turchia: ma è davvero una missione diplomatica o è un teatrino? Si legge su notizie.it
Papa Leone XIV è arrivato ad Ankara, inizia la visita in Turchia - L'aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato all'Aeroporto Internazionale di Ankara- Da msn.com