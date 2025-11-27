Papa Leone vola in Turchia e Libano La mazza da baseball portafortuna e la battuta sul Conclave | Forse mi son perso qualcosa… – Il video

Papa Leone XIV è partito questa mattina alla volta di Ankara. Il primo viaggio all’estero del suo pontificato lo porterà nei prossimi giorni in Turchia e Libano, che già il suo predecessore Papa Francesco aveva intenzione di visitare. L’occasione del viaggio è offerta dal 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico cristiano presieduto dall’imperatore romano Costantino I nel 325 d.C. Sulle rovine dell’antica città di Nicea nella parte occidentale dell’Anatolia sorge oggi la città di ?znik. «Ho desiderato questo viaggio specialmente per il messaggio di unità tra i cristiani ma è anche un messaggio per tutto il mondo, la presenza mia, della Chiesa, dei credenti sia in Turchia che in Libano», ha detto il Pontefice salutando i giornalisti alla partenza del volo. 🔗 Leggi su Open.online