Dopo essere atterrato all'aeroporto di Ankara, papa Leone XIV è giunto al mausoleo di Ataturk, padre della patria turca. Qui il Pontefice è stato accolto da un folto gruppo di autorità nazionali e locali ai piedi delle scale all'inizio della Lion's Road, il viale che conduce al Mausoleo, dove ha avuto luogo la cerimonia di deposizione di una ghirlanda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone visita il mausoleo di Ataturk ad Ankara

Papa Leone XIV in Turchia e Libano: primo viaggio internazionale - Papa Leone XIV in visita in Turchia e Libano: viaggio per promuovere pace e fraternità. Riporta ilmetropolitano.it

Papa Leone XIV, primo viaggio apostolico in Turchia e Libano: programma e tappe - Il Pontefice si recherà a Iznik, l’antica Nicea, dov’è in programma la celebrazione ecumenica dei 1700 anni dal primo Concilio. Scrive tg24.sky.it

Papa Leone visita il mausoleo di Ataturk ad Ankara - Il Pontefice ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una ghirlanda