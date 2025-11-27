Papa Leone visita il mausoleo di Ataturk ad Ankara

Dopo essere atterrato all'aeroporto di Ankara, papa Leone XIV è giunto al mausoleo di Ataturk, padre della patria turca. Qui il Pontefice è stato accolto da un folto gruppo di autorità nazionali e locali ai piedi delle scale all'inizio della Lion's Road, il viale che conduce al Mausoleo, dove ha avuto luogo la cerimonia di deposizione di una ghirlanda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

