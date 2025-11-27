Papa Leone sul volo | in Turchia e Libano per un messaggio di pace

In volo verso la Turchia Papa Leone XIV ha incontrato i giornalisti, sottolineando che “è importante trasmettere un messaggio di verità e armonia del quale il mondo ha bisogno”. Ricordando i 1700 anni di Nicea ha aggiunto: “Ho desiderato questo viaggio specialmente per il messaggio di unità tra i cristiani ma è anche un messaggio per tutto il mondo, la presenza mia, della Chiesa, dei credenti sia in Turchia che in Libano”. Papa Leone confida di trasmettere in questo viaggio “un messaggio di pace. Invito tutti a camminare insieme, e a cercare insieme la pace, l’unità e l’armonia”. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone sul volo: in Turchia e Libano per un messaggio di pace

