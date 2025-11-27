Papa Leone in Turchia | Un viaggio nel segno dell’unità Promuoviamo la pace

Tv2000.it | 27 nov 2025

Unità e pace. Dalla Turchia Papa Leone XIV fa appello al dialogo e all’amicizia tra i popoli che passa dalla cultura dell’incontro per rimodellare politiche locali e internazionali. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

