Papa Leone in Turchia | Un viaggio nel segno dell’unità Promuoviamo la pace

Unità e pace. Dalla Turchia Papa Leone XIV fa appello al dialogo e all’amicizia tra i popoli che passa dalla cultura dell’incontro per rimodellare politiche locali e internazionali. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone in Turchia: “Un viaggio nel segno dell’unità. Promuoviamo la pace”

Scopri altri approfondimenti

Il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto Papa Leone XIV presso il palazzo presidenziale di Ankara in occasione della sua visita in Turchia - facebook.com Vai su Facebook

Il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accolto Papa Leone XIV presso il palazzo presidenziale di Ankara in occasione della sua visita in Turchia. #ANSA Vai su X

Papa Leone XIV in Turchia: il primo viaggio apostolico. L’incontro con Erdogan «servono personalità di dialogo» - L’atteso incontro privato tra Recep Tayyip Erdogan e il Pontefice è stato descritto dal presidente turco come «positivo e costruttivo». Scrive italiaoggi.it

Papa Leone XIV, primo viaggio apostolico in Turchia e Libano: programma e tappe - Il Pontefice si recherà a Iznik, l’antica Nicea, dov’è in programma la celebrazione ecumenica dei 1700 anni dal primo Concilio. Secondo tg24.sky.it

Papa Leone in Turchia per il suo primo viaggio apostolico, la stretta di mano con Erdogan - Ecco il suo arrivo ad Ankara e la stretta di mano col Presidente Erdogan che lo ha accolto al palazzo p ... ilgiornale.it scrive