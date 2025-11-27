Papa Leone in Turchia | Qui per un messaggio di pace

Fino al 2 dicembre il Pontefice sarà impegnato nel suo primo viaggio apostolico internazionale. Dopo la Turchia la visita proseguirà verso il Libano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Papa Leone in Turchia: "Qui per un messaggio di pace"

Vatican News. . Ore 12.10 Ankara, Türkiye, Cerimonia di Benvenuto al Palazzo Presidenziale Ore 11.30 - Ankara, Visita al Mausoleo Atatürk Ankara, Türkiye, Visita di Papa Leone XIV al Mausoleo Atatürk Ore 10.20 - Ankara, Türkiye (Turchia)

Papa Leone in Turchia, il suo primo viaggio nel segno del dialogo in un mondo in guerra

Papa Leone XIV parte da Fiumicino verso la Turchia e il Libano per il suo primo viaggio all'estero - Il viaggio arriva nel momento in cui la Turchia si è proposta come intermediario chiave nei negoziati di pace in Ucraina e a Gaza ... Riporta video.corriere.it

Il Papa, in Turchia e Libano per un messaggio di pace - Il Papa, salutando i giornalisti sul volo papale, ha sottolineato che "è importante ... espansionetv.it scrive

Mattarella saluta Leone XIV: il viaggio in Turchia e Libano sia un segno di speranza e fratellanza tra i popoli - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un articolato messaggio a papa Leone in vista del viaggio apostolico che il Pontefice sta per intraprendere in Turchia e Libano. Si legge su globalist.it