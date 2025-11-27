Papa Leone in Turchia per il suo primo viaggio apostolico la stretta di mano con Erdogan – Il video

(Agenzia Vista) Turchia, 27 novembre 2025 Papa Leone XIV è impegnato nel suo primo viaggio apostolico internazionale, in Turchia e Libano. Ecco il suo arrivo ad Ankara e la stretta di mano col Presidente Erdogan che lo ha accolto al palazzo presidenziale. Recep Tayyip Erdo?an Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

