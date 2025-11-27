Papa Leone atterrato ad Ankara
E' atterrato all'Aeroporto Internazionale di Ankara-Esenboga l'aereo con a bordo papa Leone XIV. Inizia così ufficialmente il suo primo viaggio apostolico in Turchia e Libano. L'aereo si è fermato nell'area riservata al Cerimoniale dell'Aeroporto di Ankara. Il pontefice è stato accolto da una delegazione del governo turco ai piedi della scala anteriore dell'aereo, mentre due bambini in abito tradizionale hanno offerto dei fiori. Quindi, dopo la presentazione delle rispettive delegazioni e il saluto della Guardia d'onore, il Papa è entrato una sala dell'aeroscalo e dopo, a bordo di un'auto, si è diretto verso il Mausoleo di Ataturk, prima tappa della sua visita in Turchia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
