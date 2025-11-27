Papa Leone atterrato ad Ankara inizia il suo primo viaggio internazionale tra Turchia e Libano

"La pace sia con tuti voi". Con queste parole Papa Leone XIV si è presentato al mondo non appena solcato il soglio di Pietro, il primo saluto di Cristo Risorto che auspicava potesse entrare nei cuori, raggiungesse le famiglie, nonché tutti i popoli e ogni angolo del mondo. E così, il suo primo viaggio internazionale .

Papa Leone XIV, Viaggio Apostolico in #Turchia e #Libano. Puntata speciale Chiesa viva oggi #27novembre dalle ore 11.00 in diretta su #TV2000. Ospiti: Padre Paolo Bizzeti, Pres. Associazione Amici del Medio Oriente Vicenzo Buonomo, rettore Pontifici

Papa Leone in Turchia, il suo primo viaggio nel segno del dialogo in un mondo in guerra

Papa Leone XIV in Turchia, il Pontefice atterrato ad Ankara - Ha avuto inizio questa mattina, giovedì 27 settembre, il primo viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV, che si reca in Turchia e in Libano con ...

Papa Leone XIV arrivato ad Ankara: "proclamiamo quanto sia importante la pace" - L'aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato all'aeroporto di Ankara intorno alle 10,30 ora italiana: ha dunque inizio il primo viaggio apostolico internazionale del pontificato.

Papa Leone XIV in Turchia: atterrato ad Ankara - Papa Leone XIV è arrivato ad Ankara, accolto dalle autorità locali all'aeroporto della capitale turca dopo il volo partito da Fiumicino ...