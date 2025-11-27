Papa Leone arrivato ad Ankara in Turchia | il suo primo viaggio nel segno del dialogo

Il primo viaggio internazionale di Papa Leone XIV si apre in un clima globale segnato da tensioni, conflitti e dialoghi interrotti. La scelta di iniziare il pontificato con una missione di sei giorni tra Turchia e Libano assume il valore di un gesto politico e spirituale insieme, volto a riannodare fili che negli ultimi anni si sono spezzati. La guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente hanno infatti incrinato equilibri delicati, rendendo necessario un intervento che riporti al centro il senso del confronto e della presenza reciproca.

