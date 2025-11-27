Papa in viaggio verso Turchia e Libano
8.05 L'aereo che porta il Papa in Turchia è in volo e atteso ad Ankara. Poco dopo l'atterraggio, Leone XIV visiterà il mausoleo del padre fondatore del Paese, Ataturk.Incontro privato col presidente Erdogan,poi il primo discorso ufficiale "incoraggiando percorsi di pace e fraternità", scrive il Papa a Mattarella. Il viaggio prosegue a Istanbul e a Iznik, l'antica Nicea, dove 1700 anni fa si tenne il primo Concilio ecumenico cristiano. Il 30 in Libano. E' il primo viaggio internazionale di Leone XIV e si conclude il 2 dicembre. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
