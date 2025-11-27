Papa in Turchia Leone XIV parte da Fiumicino per il suo primo viaggio all' estero

Papa Leone XIV è partito per il suo primo viaggio all’estero, in Turchia. In questo modo realizza i piani del defunto Papa Francesco e porta un messaggio di pace nella regione in un momento cruciale per gli sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina e ad allentare le tensioni in Medio Oriente. La Turchia, infatti, un Paese con oltre 85 milioni di abitanti prevalentemente musulmani sunniti, si è proposta come intermediario chiave nei negoziati di pace per i conflitti in Ucraina e a Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa in Turchia, Leone XIV parte da Fiumicino per il suo primo viaggio all'estero

Altri contenuti sullo stesso argomento

Papa Leone XIV, Viaggio Apostolico in #Turchia e #Libano. Puntata speciale Chiesa viva oggi #27novembre dalle ore 11.00 in diretta su #TV2000. Ospiti: Padre Paolo Bizzeti, Pres. Associazione Amici del Medio Oriente Vicenzo Buonomo, rettore Pontifici - facebook.com Vai su Facebook

Il Papa è partito per Ankara. Il messaggio di Mattarella in occasione del viaggio del Pontefice in Turchia e Libano: "E' tempo di iniziative di pace nel Mediterraneo" #ANSA Vai su X

Papa Leone XIV è arrivato a Ankara. Mattarella: "E' tempo di iniziative di pace nel Mediterraneo" - Papa Leone è arrivato ad Ankara, prima sua tappa all'estero dall'inizio del pontificato. Come scrive ansa.it

Il Papa: «In Turchia e Libano per un messaggio di pace» - Leone XIV è atterrato ad Ankara, dove è ufficialmente cominciato il suo primo viaggio apostolico. Scrive msn.com

Al via il viaggio di Papa Leone XIV in Turchia e Libano - Al via il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Turchia e Libano, il primo del suo Pontificato. Secondo msn.com