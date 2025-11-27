Papa in Turchia Leone XIV parte da Fiumicino per il suo primo viaggio all' estero

Papa Leone XIV è partito per il suo primo viaggio all’estero, in Turchia. In questo modo realizza i piani del defunto Papa Francesco e porta un messaggio di pace nella regione in un momento cruciale per gli sforzi volti a porre fine alla guerra in Ucraina e ad allentare le tensioni in Medio Oriente. La Turchia, infatti, un Paese con oltre 85 milioni di abitanti prevalentemente musulmani sunniti, si è proposta come intermediario chiave nei negoziati di pace per i conflitti in Ucraina e a Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

