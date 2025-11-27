L’aereo del Papa è atterrato all’Aeroporto Internazionale di Ankara -Esenboga alle 10.22 (ora di Roma) (12.22 ora locale). Per Leone XIV è il primo viaggio apostolico internazionale: il Pontefice si reca in Turchia e in Libano con pellegrinaggio a Iznik (Turchia) in occasione del 1700esimo anniversario del Primo Concilio di Nicea. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa in Turchia: Leone XIV atterra ad Ankara