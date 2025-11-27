Papa in Turchia | Leone XIV atterra ad Ankara
L’aereo del Papa è atterrato all’Aeroporto Internazionale di Ankara -Esenboga alle 10.22 (ora di Roma) (12.22 ora locale). Per Leone XIV è il primo viaggio apostolico internazionale: il Pontefice si reca in Turchia e in Libano con pellegrinaggio a Iznik (Turchia) in occasione del 1700esimo anniversario del Primo Concilio di Nicea. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Papa Leone XIV in visita ufficiale in Turchia. Incontro con Erdogan - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000, #27novembre 2025 - ore 12 #PapaLeoneXIV #Papa #Turchia #PopeinTurkey #Pace #Russia #Ucraina #Zelensky #Gaza #Israele #Mattarella #natalità #Manovra #Garlasco #HongKong #ChampionsLeague #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X
Papa Leone XIV in Turchia: “Oggi le società sono sempre più polarizzate” - Dopo aver incontrato il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan nel palazzo presidenziale della capitale, Leone XIV ... Riporta tg24.sky.it
Papa Leone XIV a Torino per la Sindone: viaggio da definire ma la volontà c'è - Dieci anni la città accolse Bergoglio per l'ostensione straordinaria ... Come scrive rainews.it
Papa Leone XIV ad Ankara, prima tappa al mausoleo dedicato ad Ataturk. Mattarella: "E' tempo di iniziative di pace nel Mediterraneo" - L'Airbus A320neo di Ita Airways, con a bordo il pontefice, è partito dall'aeroporto di Fiumicino alle 7. Secondo ansa.it