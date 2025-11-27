Papa in Turchia la stretta di mano tra Leone XIV e il presidente Erdogan
Papa Leone XIV ha incontrato Recep Tayyip Erdogan ad Ankara, prima tappa del suo viaggio in Turchia. Il Pontefice è stato accolto nel palazzo presidenziale e ha stretto la mano al presidente turco. Le immagini sono state trasmesse dalla televisione di Stato turca. Nel pomeriggio, Leone si recherà a Istanbul per tre giorni di incontri ecumenici e interreligiosi, seguiti dalla tappa libanese del suo viaggio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
