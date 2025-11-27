Paolo Rossi controcorrente | Juve come il Manchester United? No per me è più su quest’altro livello E fa il nome di quella big di Premier | l’analisi

Paolo Rossi analizza il momento: il paragone con l'Arsenal, la necessità di stabilità e l'obiettivo reale della Coppa Italia per costruire. Il dibattito sull'identità attuale della Juventus e sulla direzione intrapresa dalla società è sempre acceso. Tra critici che vedono un declino irreversibile e ottimisti che credono nel progetto di Luciano Spalletti, il giornalista Paolo Rossi ha offerto un'analisi lucida e controcorrente, rifiutando le etichette semplicistiche. Nel suo intervento, Rossi ha contestato il paragone, spesso utilizzato dai detrattori, che vede la Vecchia Signora come il "Manchester United d'Italia", ovvero una nobile decaduta che cambia continuamente senza vincere nulla.

Ravezzani: 'La Juve è mal costruita e Tudor sbaglia con Koopmeiners' - Nelle scorse ore, il giornalista Fabio Ravezzani ha dedicato un post su X alla Juventus, sottolineando come il club bianconero abbia evidenti difetti strutturali. Da it.blastingnews.com

Juve, Paolo Rossi: 'La formazione ha un problema serio ed evidente a centrocampo' - Secondo quanto riferito a Juventibus dal giornalista Paolo Rossi, la Juventus avrebbe un problema nel reparto di centrocampo: per questo motivo mister Tudor starebbe provando con insistenza a ... Si legge su it.blastingnews.com

Paolo Rossi non si nasconde: «Mi lascia perplesso questa idea sul calcio». Il commento – VIDEO - Paolo Rossi attacca la filosofia del “bel gioco”: l’ossessione per i “modelli” tattici sta mettendo in ombra la cosa che conta, la vittoria Il dibattito nel calcio moderno è sempre più polarizzato tra ... Come scrive juventusnews24.com