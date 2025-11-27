Paola Folli curiosità e vita privata della cantante e vocale coach

Vocal coach e cantante, Paola Folli vanta una lunga carriera nel mondo della musica nel corso della quale ha lavorati con tantissimi big del panorama nostrano. Stasera la vedremo tra gli ospiti di Splendida Cornice, in onda dalle 21:30 su Raitre. Nata nel 1965 a Milano, ha studiato alla Scuola Civica. Mina, Renato Zero, Vasco Rossi, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Fiorello, 883, Adriano Celentano, Jovanotti, Spagna, Fabio Concato Elio e le Storie Tese, sono alcuni tra gli artisti con i quali ha collaborato. Contemporaneamente ha sempre frequentato il mondo del jazz partecipando a svariate formazioni al fianco di grandissimi musicisti ( Biba Band, Jazz Class Orchestra, Gabriele Comeglio, Riccardo Fioravanti, Giampiero Prina, Eric Marienthal, Michael Rosen, Bebo Ferra, Bruno De Filippi, Bob Bonissolo, Stefano Bagnoli, Fabrizio Bernasconi, Marco Ricci, Danilo Minotti, Danilo Riccardi, ecc). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

