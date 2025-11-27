Paola cortellesi laurea honoris causa per c’è ancora domani video

laurea honoris causa in giurisprudenza a paola cortellesi. In una cerimonia ufficiale presso l’ Università di Messina, paola cortellesi ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della laurea honoris causa in Giurisprudenza. Questo attestato celebra il contributo dell’attrice e artista italiana a favore della cultura, con un focus particolare sulla sensibilizzazione riguardo ai temi di giustizia sociale e diritti civili. l’evento e il significato del riconoscimento. La cerimonia si è svolta nell’ Aula Magna del Rettorato, durante la quale Paola Cortellesi è stata riconosciuta per il suo impegno nel campo civile e culturale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Paola cortellesi laurea honoris causa per c’è ancora domani video

