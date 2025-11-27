Paola Bortoletto confermata alla guida nazionale dei dirigenti ANDIS

Orizzontescuola.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di confronto a Vico Equense hanno segnato una nuova tappa per l’ANDIS, l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Dal 20 al 22 novembre, il XII Congresso nazionale ha riunito 102 delegati, rappresentanti delle articolazioni regionali e provinciali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Paola Bortoletto Confermata Guida