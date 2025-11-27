Paola Bortoletto confermata alla guida nazionale dei dirigenti ANDIS
Tre giorni di confronto a Vico Equense hanno segnato una nuova tappa per l’ANDIS, l’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. Dal 20 al 22 novembre, il XII Congresso nazionale ha riunito 102 delegati, rappresentanti delle articolazioni regionali e provinciali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Vico Equense, 22/11/2025 Il XII Congresso nazionale dell'ANDIS rielegge alla presidenza nazionale per acclamazione PAOLA BORTOLETTO di Treviso. Successivamente procede alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale ANDIS nelle persone di: - facebook.com Vai su Facebook