Panico sul regionale | 27enne sfascia lo scompartimento e rapina il capotreno

TREPUZZI – Completamente fuori controllo, sfascia sedili e monitor vagone del treno sul quale stava viaggiando, usando uno degli estintori presenti a bordo come dotazione di sicurezza, e finisce per rapinare anche il capotreno, minacciandolo con un coltello da cucina.Sono stati attimi di puro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

panico regionale 27enne sfasciaPanico sul regionale: 27enne sfascia lo scompartimento e rapina il capotreno - Arrestato un senza fissa dimora, che ha usato un estintore e un coltello, sottraendo alla vittima un cellulare e un tablet. Riporta lecceprima.it

