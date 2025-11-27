Panico sul regionale | 27enne sfascia lo scompartimento e rapina il capotreno

TREPUZZI – Completamente fuori controllo, sfascia sedili e monitor vagone del treno sul quale stava viaggiando, usando uno degli estintori presenti a bordo come dotazione di sicurezza, e finisce per rapinare anche il capotreno, minacciandolo con un coltello da cucina.Sono stati attimi di puro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Panico sul regionale: 27enne sfascia lo scompartimento e rapina il capotreno

