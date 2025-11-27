Panico al concerto di Anna Pepe | spray al peperoncino in platea show fermato all’improvviso VIDEO

Non lo si può dire altrimenti, a costo di suonare ripetitivi: sono stati attimi di autentico panico quelli vissuti nella serata del 26 novembre, dagli spettatori accorsi all’ Unipol Arena di Bologna per il concerto della trapper Anna Pepe. La manifestazione, infatti, è stata improvvisamente sospesa per alcuni minuti quando, ad opera di ignoti non identificati, una pericolosa sostanza urticante (probabilmente uno spray al peperoncino ) ha ferito, seppur non gravemente, alcuni tra i presenti. Momenti di panico alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel bolognese. Durante il concerto di Anna Pepe, cantante amatissima dai giovanissimi che avevano riempito il palazzetto, qualcuno in platea ha improvvisamente spruzzato spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Panico al concerto di Anna Pepe: spray al peperoncino in platea, show fermato all’improvviso (VIDEO)

