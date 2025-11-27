Panico al concerto di Anna Pepe a Bologna Qualcuno spruzza lo spray al peperoncino dopo un furto Live interrotto per 20 minuti – Il video
Panico ieri sera a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno dove, durante un concerto di Anna Pepe, è stato spruzzato dello spray al peperoncino spruzzato tra migliaia di presenti, tra cui giovanissimi, rendendo l’aria irrespirabile. La cantante, mentre risuonavano le note del brano “Petit Fou Fou”, realizzato con Rhove (che non era presente), quando ha notato il vuoto che si stava creando sotto il palco, ha prontamente fermato la musica. L’evento è ripreso solo venti minuti dopo. Secondo alcune informazioni, raccolte tra i presenti e non verificabili, lo spray al peperoncino sarebbe stato aperto come reazione a un tentativo di furto. 🔗 Leggi su Open.online
