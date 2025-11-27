Panico al concerto della cantante italiana | evento sospeso e gente in fuga VIDEO

– Quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in pochi minuti in un grande spavento. Durante il live di Anna Pepe all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino nell’aria, costringendo a interrompere lo show per circa venti minuti. Una situazione improvvisa e pericolosa, soprattutto considerando la presenza di tantissimi giovanissimi. . Non appena la sostanza urticante ha iniziato a diffondersi, l’esibizione è stata subito fermata. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Panico al concerto della cantante italiana: evento sospeso e gente in fuga (VIDEO)

