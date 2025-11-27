panettoni oltre la tradizione dal superfood al viola

C’è un Natale che si prepara in anticipo, osservato da una lente capace di raccontare l’evoluzione del gusto e dei suoi desideri. È l’Osservatorio Sigep Natale, lo strumento con cui Italian Exhibition Group misura la temperatura del mercato in vista di Sigep World, l’evento più importante del nostro Paese che monitora e racconta la pasticceria e gelateria, in programma alla Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026. E il termometro parla chiaro: nonostante una lieve contrazione delle visite nel fuori casa (-0,6 per cento), l’Europa continua a volersi concedere un momento di dolcezza. Nei cinque principali Paesi europei, negli ultimi dodici mesi, sono stati consumati 3,2 miliardi di dessert fuori casa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

