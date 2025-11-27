Panel emozionanti al fan expo san francisco 2025 organizzati da screenrant
Il Fan Expo di San Francisco rappresenta uno degli eventi più attesi nel panorama delle convention dedicate a cinema, televisione, fumetti e cultura pop. Con una proposta ricca di incontri, panel e opportunità di confronto tra pubblico e celeb, questa manifestazione si distingue come un punto di riferimento per gli appassionati del settore. Nel corso dell’edizione del 2025, in programma dal 28 al 30 novembre, si prevede una serie di incontri imperdibili con attori, doppiatori e figure di rilievo provenienti dal mondo dell’intrattenimento. Di seguito si analizzano le principali sessioni e gli ospiti protagonisti di questa edizione, con un focus particolare sugli panel moderati da ScreenRant e le personalità coinvolte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
