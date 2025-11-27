Pandev commenta la sconfitta dell’Inter | Non meritavano di perdere ma devono fare gol

Inter News 24 Pandev, ex attaccante nerazzurro, ha analizzato la prestazione dell’Inter dopo il ko in Champions League contro l’Atletico Madrid. Al termine della sconfitta per 2-1 contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, Goran Pandev ha espresso il suo disappunto per l’esito della partita ai microfoni di Sky Sport. Nonostante una buona prestazione da parte dell’ Inter, il gol subito in pieno recupero ha condannato i nerazzurri a una sconfitta immeritata. Pandev ha sottolineato come l’ Inter non meritasse di perdere, ma ha anche evidenziato un aspetto cruciale della gara: «La prestazione è stata buona, ma se non fai gol e non stai attento fino alla fine, poi paghi a questi livelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

