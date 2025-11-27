Pam Panorama e il test del finto cliente | Tutto legittimo ammanchi per 30 milioni di euro
La catena di supermercati Pam Panorama si difende dopo le polemiche sul caso del test del finto cliente ai cassieri che ha portato al licenziamento di alcuni lavoratori: "Ribadiamo la piena legittimità, ma anche l'assoluta necessità di tali verifiche, indispensabili per garantire l'integrità operativa, la sicurezza e il contenimento dei furti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
