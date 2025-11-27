Pam difende i licenziamenti con il test del carrello | Controlli legittimi non sono tagli Escalation di furti | buco da 30 milioni

Siena, 27 novembre 2025 – Furti, rapine e delinquenza. Un quadro della sicurezza che viene sempre meno nei supermercati. Per questo motivo il cosiddetto ‘ test del carrello ’, che ha coinvolto i dipendenti, non è solo legittimo ma anche indispensabile all’interno dei market. Fabio Giomi, 62 anni, il simbolo della vertenza Pam: “Le aziende ormai fanno quello che vogliono” "Sicurezza all’interno dei supermercati fondamentale”. Lo ribadisce in una nota la direzione di Pam Panorama che conferma che “tali eventi non hanno portato ad alcuna riduzione di organico del punto vendita”. “L'azienda – si legge – si dichiara disponibile a proseguire un confronto purché costruttivo con le organizzazioni sindacali, sulle materie previste dalla legge e nelle sedi opportune". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pam difende i licenziamenti con il test del carrello: "Controlli legittimi, non sono tagli. Escalation di furti: buco da 30 milioni”

Pam difende i licenziamenti con il test del carrello: "Controlli legittimi, non sono tagli. Escalation di furti: buco da 30 milioni” - L'azienda fa il punto e risponde alle polemiche relative alle verifiche degli ispettori, che si fingono clienti, all’interno dei supermercati. Da lanazione.it

Pam caccia tre dipendenti col ‘test del carrello’: licenziamenti dall’intento intimidatorio - Il caso dei licenziamenti alla Pam con la tecnica del 'cliente invisibile': un'intimidazione verso i dipendenti più anziani e sindacalizzati ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Fabio Giomi, cassiere Pam licenziato (a 62 anni): “Ecco cos’è il test del carrello. E quella frase dell’ispettore: ti rubo l’anima” - Il dipendente allontanato dal punto vendita di Porta Siena spiega cosa è successo quel giorno: “L’ispettore mi ha detto che avrei dovuto aprire le scatole”. Lo riporta lanazione.it