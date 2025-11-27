Pam difende i licenziamenti con il test del carrello | Controlli legittimi non sono tagli Escalation di furti | abbiamo un buco da 30 milioni

Siena, 27 novembre 2025 –  Furti, rapine e delinquenza. Un quadro della sicurezza che viene sempre meno nei supermercati. Per questo motivo il cosiddetto ‘ test del carrello ’, che ha coinvolto i dipendenti dei supermercati Pam, non è solo legittimo ma anche indispensabile all’interno dei market. Fabio Giomi, 62 anni, il simbolo della vertenza Pam: “Le aziende ormai fanno quello che vogliono” "Sicurezza all’interno dei supermercati fondamentale”. Lo ribadisce in una nota la direzione di  Pam Panorama che   conferma che “tali eventi non hanno portato ad alcuna riduzione di organico del punto vendita”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

