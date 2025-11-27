Pallanuoto A2 maschile la Evomet Vela Ancona attende sabato la visita del Torino 81

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Sabato con big match alla piscina del Passetto di Ancona dove alle ore 16 la Evomet Vela Ancona affronterà il Torino 81. Una partita ricca di insidie per la squadra di coach Riccardo Pieroni, reduce dal bel successo nella vasca di Recco contro il Bogliasco. Tre partite con un ko e poi. 🔗 Leggi su Today.it

pallanuoto a2 maschile la evomet vela ancona attende sabato la visita del torino 81

© Today.it - Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona attende sabato la visita del Torino 81

Contenuti che potrebbero interessarti

pallanuoto a2 maschile evometPallanuoto A2 maschile, debutto interno felice per la Evomet Vela Ancona: Bergamo battuta 19-11 - Nella prima sfida stagionale al Passetto, i dorici partono forte, subiscono il rientro degli orobici ma con una decisa accelerazione nell'ultima frazione di gioco mettono al sicuro il successo ... Si legge su anconatoday.it

Serie A2 Maschile: tutti i risultati - Il turno si era aperto venerdì con l’anticipo nel girone Nord che ha visto la Mobilpesca Lavagna passare 14- Lo riporta liguriasport.com

A2 M. La terza giornata. Risultati e tabellini - IN AGGIORNAMENTO La terza giornata scatta con l’anticipo del venerdì che ha visto la Mobilpesca Lavagna passare 14- Da federnuoto.it

Cerca Video su questo argomento: Pallanuoto A2 Maschile Evomet