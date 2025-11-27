pallamano svezia e norvegia protagoniste nella seconda giornata dei mondiali femminili

Dopo il primo giorno di ieri, continua senza sosta il ‘Preliminary round’ la 27ma edizione dei Mondiali di pallamano femminili, in programma fino al 14 dicembre tra i palazzetti di Olanda e Germania. La Danimarca ha battuto come da copione il Giappone (36-19) nel primo duello del Gruppo A, mentre la Romania si è imposta contro la Croazia con il punteggio di 33-24. Successi anche per Svizzera e Ungheria nel Gruppo B contro Iran (34-9) e Senegal (26-7) in una giornata che ha premiato anche Brasile e Svezia, rispettivamente contro Cuba (41-20) e Cechia ( 31-23 ). Insieme al Girone G si è aperto quest’oggi anche il Girone H con la temibile Norvegia subito protagonista contro la Corea del Sud (39-19). 🔗 Leggi su Oasport.it

