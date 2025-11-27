Palladino esulta | La mia Atalanta ha grandi valori tecnici e morali E nello spogliatoio
Il tecnico dopo il 3-0 di Francoforte: "Potevamo segnare anche di più. I miei hanno scritto un aggettivo per ripartire. Dobbiamo avere l'umiltà dei bergamaschi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Palladino a Dazn ? Le parole del tecnico viola dopo Juve-Fiorentina ? - facebook.com Vai su Facebook
"Palladino" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Atalanta, Palladino svela il segreto della rinascita: “Ho appeso un foglio nello spogliatoio” - Il tecnico della Dea è intervenuto al termine della trasferta di Francoforte che ha visto Lookman e compagni imporsi con il finale di 3- Secondo tuttosport.com
Eintracht Atalanta, Palladino a Sky Sport: «Mi aspetto una prova di maturità dai miei ragazzi. Sarà una partita dura. Su Scamacca…» - Le parole del tecnico della Dea sulla sfida La prima di Palladino da allenatore in Champions League contro ... Segnala calcionews24.com
Atalanta, Palladino a Dazn: "Felice di debuttare nella mia città e in uno stadio così bello" - Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Il destino a volte ti regala queste cose meravigliose. Scrive tuttonapoli.net