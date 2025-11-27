Palestina libera ma la maschera licenziata dalla Scala sarà risarcita | la scelta delle toghe
Gridò "Palestina libera" mentre si trovava in servizio e poco prima del concerto a cui era presente anche il premier Giorgia Meloni: per questo motivo la protagonista della vicenda, una donna impiegata nel ruolo di maschera, fu licenziata dal Teatro alla Scala, oggi condannato a risarcirla per il provvedimento nei suoi confronti ritenuto non legittimo. I fatti risalgono a domenica 4 maggio, quando era in programma un evento organizzato dall'Asian Development Bank e dal ministero dell'Economia e delle Finanze a cui presero parte l'attuale presidente del Consiglio, il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente dell'Adb Masato Kanda, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
