Gridò "Palestina libera" mentre si trovava in servizio e poco prima del concerto a cui era presente anche il premier Giorgia Meloni: per questo motivo la protagonista della vicenda, una donna impiegata nel ruolo di maschera, fu licenziata dal Teatro alla Scala, oggi condannato a risarcirla per il provvedimento nei suoi confronti ritenuto non legittimo. I fatti risalgono a domenica 4 maggio, quando era in programma un evento organizzato dall'Asian Development Bank e dal ministero dell'Economia e delle Finanze a cui presero parte l'attuale presidente del Consiglio, il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente dell'Adb Masato Kanda, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta.

"Palestina libera", ma la maschera licenziata dalla Scala sarà risarcita: la scelta delle toghe