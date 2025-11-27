palermo la fondazione federico ii prorogare la mostra di elliott erwitt fino al 6 gennaio 2026

La Fondazione Federico II ha annunciato la proroga dell’esposizione dedicata al fotografo Elliott Erwitt, confermando la chiusura posticipata al 6 gennaio 2026 e sottolineando il traguardo di 300.000 visitatori registrati in 180 giorni di apertura. Il direttore della Fondazione ha definito l’allungamento una risposta alla domanda pubblica e agli indicatori di affluenza; il comunicato ufficiale ricorda il patrocinio del Ministero della Cultura e del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli. L’esposizione, ospitata nel Complesso Monumentale di Palazzo Reale, mantiene gli orari istituzionali del sito e invita il pubblico a consultare il sito ufficiale per informazioni sui biglietti e sulle visite. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

