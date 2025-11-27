Palermo-Carrarese sabato 29 novembre 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Palermo attende la Carrarese al Renzo Barbera per la giornata 14 di Serie B, con l’obiettivo di tornare al successo e mettersi alle spalle un momento non proprio brillante. I rosanero arrivano infatti da una serie di sei gare nelle quali hanno ottenuto una sola vittoria, ma sono comunque tuttora in piena zona playoff . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Verso Palermo-Carrarese. La conferenza stampa di Pippo Inzaghi
#AvellinoEmpoli Empoli squadra regina della B 2025/26 per reti di subentranti, 5 già siglate (tre di Popov, due con il Padova e una con la Sampdoria, una da Ceesay, con la Carrarese, e una da Nasti col Südtirol), come Pescara, Carrarese e Palermo
Carrarese, Calabro non si nasconde: "A Palermo per recitare da protagonisti" - Palermo–Carrarese, sabato 29 novembre alle 19:30 al "Renzo Barbera", non sarà una partita come le altre.
Palermo-Carrarese: superata quota 20.000 spettatori - Un piccolo calo rispetto alle precedenti gare interne, dove si era spesso toccato e superato il tetto dei 30.
Palermo–Carrarese, aperta la vendita dei biglietti: tutte le info per il match del 29 novembre - Aperta la vendita dei biglietti per Palermo–Carrarese del 29 novembre: modalità di acquisto prezzi per settore e informazioni utili per l'accesso allo stadio.