Palermo-Carrarese sabato 29 novembre 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Palermo attende la Carrarese al Renzo Barbera per la giornata 14 di Serie B, con l’obiettivo di tornare al successo e mettersi alle spalle un momento non proprio brillante. I rosanero arrivano infatti da una serie di sei gare nelle quali hanno ottenuto una sola vittoria, ma sono comunque tuttora in piena zona playoff . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Palermo-Carrarese, le probabili formazioni: Brunori ancora in panchina, Ranocchia torna titolare ift.tt/HPoiTEf Vai su X
Gusto Rosanero per seguire Palermo-Carrarese. Sabato 28 novembre alle ore 19.30 aggiornamenti della partita con Roberto Pedivellano. Collegamenti tra cultura e tradizioni. Da Ciminna per la terza edizione del Corto Fest con interviste a registi, tra cui Gian - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Palermo vs Carrarese – 29 Novembre 2025 - Carrarese apre una serata intensa di Serie B sabato 29 Novembre 2025 alle 19:30 presso lo Stadio Renzo Barbera. Riporta news-sports.it
Carrarese, Calabro non si nasconde: "A Palermo per recitare da protagonisti" - Palermo–Carrarese, sabato 29 novembre alle 19:30 al "Renzo Barbera", non sarà una partita come le altre. Si legge su tuttob.com
Palermo–Carrarese, aperta la vendita dei biglietti: tutte le info per il match del 29 novembre - Aperta la vendita dei biglietti per Palermo–Carrarese del 29 novembre: modalità di acquisto prezzi per settore e informazioni utili per l’accesso allo stadio. Da ilovepalermocalcio.com