Il Palermo attende la Carrarese al Renzo Barbera per la giornata 14 di Serie B, con l’obiettivo di tornare al successo e mettersi alle spalle un momento non proprio brillante. I rosanero arrivano infatti da una serie di sei gare nelle quali hanno ottenuto una sola vittoria, ma sono comunque tuttora in piena zona playoff . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Palermo-Carrarese (sabato 29 novembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici