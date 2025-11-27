Palermo-Carrarese sabato 29 novembre 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici
Il Palermo attende la Carrarese al Renzo Barbera per la giornata 14 di Serie B, con l’obiettivo di tornare al successo e mettersi alle spalle un momento non proprio brillante. I rosanero arrivano infatti da una serie di sei gare nelle quali hanno ottenuto una sola vittoria, ma sono comunque tuttora in piena zona playoff . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Serie B, il big match Cesena-Modena, il Palermo riceve la Carrarese. La capolista Monza ospite della Juve Stabia La presentazione sulla prossima giornata in serie cadetta: https://qds.it/serie-b-big-match-cesena-modena-palermo-carrarese-presentazione/ - facebook.com Vai su Facebook
Verso Palermo-Carrarese, Inzaghi suona la carica: "Non devo dare segnali alla squadra, la responsabilità mi galvanizza" ift.tt/0UzCa9l Vai su X
Carrarese, Calabro non si nasconde: "A Palermo per recitare da protagonisti" - Palermo–Carrarese, sabato 29 novembre alle 19:30 al "Renzo Barbera", non sarà una partita come le altre. Come scrive tuttob.com
Palermo–Carrarese, aperta la vendita dei biglietti: tutte le info per il match del 29 novembre - Aperta la vendita dei biglietti per Palermo–Carrarese del 29 novembre: modalità di acquisto prezzi per settore e informazioni utili per l’accesso allo stadio. Da ilovepalermocalcio.com
Palermo-Carrarese: superata quota 20.000 spettatori - Un piccolo calo rispetto alle precedenti gare interne, dove si era spesso toccato e superato il tetto dei 30. forzapalermo.it scrive