Palazzo via Piacenza esenzione del canone per occupazione suolo
La giunta comunale ha approvato le misure a sostegno del condominio di via Piacenza 17 per interventi di occupazione suolo per il cantiere edile di ripristino dell'edificio, colpito dall'incendio nella notte del 14 febbraio 2023. I lavori in corso, che prevedono l'utilizzo di ponteggi, sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Palazzo via Piacenza, esenzione del canone per occupazione suolo - "Oltre ad aver attuato l’esenzione Imu come immobile evacuato, abbiamo previsto l'esenzione del Canone unico di occupazione suolo per il 2025 e nel 2026 valuteremo quindi anche l'estensione a tutta la ... Come scrive genovatoday.it
Incendio via Piacenza, da Comune esenzione canone per cantieri - Approvate dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore al Bilancio Alessandro Terrile e dell'assessore al Patrimonio Davide Patrone, le misure a sostegno del condominio di via Piacen ... Scrive ansa.it
Sfollati di via Piacenza, dopo tre anni il Comune annuncia l'esenzione dell'Imu - La sindaca Salis: "Credo che questa sia un’azione dovuta a persone alle quali abbiamo fatto delle promesse e che hanno visto le loro esigenze ignorate per anni" ... Scrive genovatoday.it