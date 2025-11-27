Palazzo via Piacenza esenzione del canone per occupazione suolo

La giunta comunale ha approvato le misure a sostegno del condominio di via Piacenza 17 per interventi di occupazione suolo per il cantiere edile di ripristino dell'edificio, colpito dall'incendio nella notte del 14 febbraio 2023. I lavori in corso, che prevedono l'utilizzo di ponteggi, sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Palazzo via Piacenza, esenzione del canone per occupazione suolo

