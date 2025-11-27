Palazzo Reale di Napoli le visite guidate straordinarie del weekend

Il Giardino Romantico, ancora chiuso per lavori, apre eccezionalmente sabato con biglietto a 3 euro.. Napoli, 26 novembre 2025 – Cinque visite guidate in totale nel prossimo fine settimana a Palazzo Reale offrono la possibilità di visitare sabato il cantiere del Giardino Romantico, in via di ultimazione, e l’Appartamento di Etichetta e il Museo Caruso gratuitamente, rispettivamente nella giornata di venerdì e sabato mattina. Sono state organizzate tre visite guidate per il pubblico nel Giardino Romantico, aperto straordinariamente per l’occasione, condotte nel cantiere dall’architetto paesaggista Marco Ferrari che racconterà il complesso lavoro di restauro, illustrando lo stato di avanzamento dei lavori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Palazzo Reale di Napoli, le visite guidate straordinarie del weekend

Contenuti che potrebbero interessarti

IL GRANDE EVENTO Visite gratis al Palazzo Reale, come prenotare - facebook.com Vai su Facebook

Oggi a Palazzo Reale alla mostra dedicata a Man Ray. Surrealismo, luci, corpi, sperimentazione, erotismo, muse, arte, amicizie… (questa foto famosissima fu scattata da Man Ray per la pubblicità di un rimmel, o qualche prodotto del genere…) Vai su X

Napoli, Palazzo Reale: le visite guidate straordinarie del weekend - Napoli, 26 Novembre – Cinque visite guidate in totale nel prossimo fine settimana a Palazzo Reale offrono la possibilità di visitare sabato il cantiere del Giardino Romantico, in via di ultimazione, e ... Riporta sciscianonotizie.it

Palazzo Reale di Napoli, le visite guidate straordinarie del weekend - Cinque visite guidate in totale nel prossimo fine settimana a Palazzo Reale offrono la possibilità di visitare sabato il cantiere del Giardino Romantico, in ... napolivillage.com scrive

Capodimonte e Palazzo Reale, arte di notte e nei giardini - Una apertura serale al Museo e Real Bosco di Capodimonte sabato 29 novembre, cinque visite guidate Palazzo Reale: fine settimana di novembre ricco all'insegna dell'arte e dell'accoglienza nei grandi m ... Segnala ansa.it