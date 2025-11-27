Palazzo Reale di Napoli le visite guidate straordinarie del weekend

Il Giardino Romantico, ancora chiuso per lavori, apre eccezionalmente sabato con biglietto a 3 euro.. Napoli, 26 novembre 2025  – Cinque visite guidate  in totale nel prossimo fine settimana a Palazzo Reale  offrono la possibilità di visitare sabato il cantiere del Giardino Romantico, in via di ultimazione, e l’Appartamento di Etichetta e il Museo Caruso gratuitamente, rispettivamente nella giornata di venerdì e sabato mattina.  Sono state organizzate tre visite guidate  per il pubblico nel  Giardino Romantico, aperto straordinariamente per l’occasione, condotte nel cantiere dall’architetto paesaggista  Marco Ferrari  che racconterà il complesso lavoro di restauro, illustrando lo stato di avanzamento dei lavori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

