Palazzetto dello sport e incertezza sugli stop | Serve chiarezza

I lavori al Palazzetto dello Sport e le chiusure dell’impianto stanno tenendo col fiato sospeso numerose associazioni sportive. La situazione sembra continuare ad essere caotica a quanto afferma Luigi Cava, membro del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia ma anche maestro dell’Accademia Pugilistica 1923. Cava richiama innanzitutto il ritardo nell’assegnazione degli spazi post-estivi, elemento che ha inciso sulla preparazione solitamente avviata ad agosto. Il 18 novembre le associazioni hanno ricevuto una comunicazione che annunciava la chiusura dal 20 al 28 novembre per l’installazione della nuova pavimentazione del campo centrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palazzetto dello sport e incertezza sugli stop: "Serve chiarezza"

