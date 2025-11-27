Pago Veiano rubati Pc nella scuola Il Sindaco De Ieso | Nessuno stop alle attività scolastiche

Tempo di lettura: 3 minuti “Questa mattina ho partecipato in Prefettura alle riunioni convocate dal Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, che ringrazio per la collaborazione istituzionale. Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ho informato Sua Eccellenza del furto di circa 40 computer e attrezzature informatiche avvenuto, nel corso della notte, nell’istituto scolastico di Pago Veiano, un episodio che ha colpito la nostra comunità e che richiede risposte rapide e coordinate. Dalle prime ricostruzioni, il modus operandi lascia presumere l’azione di professionisti, una banda organizzata che ha agito con precisione e rapidità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

