Pagelle superG Copper Mountain | Bosca incoraggiante Franzoni non sboccia Innerhofer dignitoso

Oasport.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PAGELLE SUPERG MASCHILE COPPER MOUNTAIN 2025. Giovedì 27 novembre Marco Odermatt, 9: su una pista non così selettiva, ha dimostrato ulteriori miglioramenti anche nella fase di pura scorrevolezza. La leggerezza con cui affronta le curve più arcigne è la consueta. Timbra la vittoria n.47 in carriera nel circuito maggiore, la sedicesima in superG. Soprattutto, e siamo solo a fine novembre, dà la sensazione di non avere il minimo avversario che possa impensierirlo per la Coppa del Mondo generale. Vincent Kriechmayr, 8: il vecchio leone austriaco dimostra che può ancora graffiare. La passata stagione non era stata sfavillante, complice anche una spaventosa caduta a Wengen. 🔗 Leggi su Oasport.it

pagelle superg copper mountain bosca incoraggiante franzoni non sboccia innerhofer dignitoso

© Oasport.it - Pagelle superG Copper Mountain: Bosca incoraggiante, Franzoni non sboccia, Innerhofer dignitoso

Leggi anche questi approfondimenti

pagelle superg copper mountainPagelle superG Copper Mountain: Bosca incoraggiante, Franzoni non sboccia, Innerhofer dignitoso - PAGELLE SUPERG MASCHILE COPPER MOUNTAIN 2025 Giovedì 27 novembre Marco Odermatt, 9: su una pista non così selettiva, ha dimostrato ulteriori miglioramenti ... Da oasport.it

pagelle superg copper mountainCoppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, SuperG maschile a Copper Mountain: risultato in diretta LIVE ... Scrive sport.sky.it

pagelle superg copper mountainSci: cdm; Odermatt vince superG Copper Mountain, Bosca 8/o - a 28 anni, dominatore delle ultime quattro annate con altrettante grandi coppe del mondo, un ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Superg Copper Mountain