Pagelle superG Copper Mountain | Bosca incoraggiante Franzoni non sboccia Innerhofer dignitoso
PAGELLE SUPERG MASCHILE COPPER MOUNTAIN 2025. Giovedì 27 novembre Marco Odermatt, 9: su una pista non così selettiva, ha dimostrato ulteriori miglioramenti anche nella fase di pura scorrevolezza. La leggerezza con cui affronta le curve più arcigne è la consueta. Timbra la vittoria n.47 in carriera nel circuito maggiore, la sedicesima in superG. Soprattutto, e siamo solo a fine novembre, dà la sensazione di non avere il minimo avversario che possa impensierirlo per la Coppa del Mondo generale. Vincent Kriechmayr, 8: il vecchio leone austriaco dimostra che può ancora graffiare. La passata stagione non era stata sfavillante, complice anche una spaventosa caduta a Wengen. 🔗 Leggi su Oasport.it
