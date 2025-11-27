Pagelle Italia-Islanda 76-81 basket | Tessitori e Casarin positivi male Tonut

Non decolla l’Italia al debutto nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. La squadra azzurra perde subito con l’Islanda e inizia complicandosi direttamente il cammino verso la seconda fase, e dovendo dunque dare ancora più peso alla trasferta contro una Lituania che si è salvata in maniera irreale in Gran Bretagna. LE PAGELLE DI ITALIA-ISLANDA. Amedeo Della Valle 5,5: serata strana, la sua. Perché prima non riesce a togliersi le briglie della difesa islandese, che correttamente imposta la partita su di lui. Poi riesce a guadagnarsi di mestiere tanti liberi, e con quelli aiuta nel miglior momento azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

